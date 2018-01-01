Дизайн проект двухкомнатной квартиры в скандинавском стиле. Создавая дизайн проект основной задачей было создать легкую атмосферу, чтобы было удобно и функционально. В интерьере простота линий и форм. Работая с объемами, мебелью и декором старались не перегрузить пространство. Получилась сбалансированная игра текстур, контрастов. Спальня имеет небольшую площадь, её было решено увеличить за счёт утепления балкона и демонтажа балконной двери. Гостиная решена в темных, глубоких тонах. Кухня же наоборот легка и воздушна по цвету и фактурам.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.