Современность добавила в классический американский стиль новые признаки, такие как свободная планировка пространства, обилие техники и современных функциональных возможностей. Демократичность стиля сохранилась, позволяя использовать во время оформления интерьера как классические декоры, так и более современные. В данном оформлении помещения использовали следующие дизайнерские решения: В интерьере присутствует много дерева. А основным цветом стал коричневый, черный и его оттенки от бежевого до кофе с молоком. Ярким акцентом служит синий диван в гостиной и синие декоры с картинами. В прихожей черно-белая плитка прекрасно разбавила серые стены и строгую мебель.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.