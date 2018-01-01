Дизайн, разработанный для одного из этажей многоуровневой квартиры, получился невероятно изящным и изысканным. Красивая цветовая гамма, с преобладанием пастельных тонов, классические элементы декора и архитектурные находки - все это придает интерьеру определенный шарм и формирует в нем атмосферу гармонии. Изысканная мебель функциональна и идеально вписывается в концепцию интерьера. Зеркала, активно использованные в каждой из комнат, создают оптическую иллюзию и визуально расширяют пространство.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.