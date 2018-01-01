Эклектика в интерьере – это искусственное соединение разнородных, непохожих друг на друга стилей и идей, используемых в интерьере квартиры. На фото дизайна квартир правильное смешение стилей выглядит как единая композиция. В данном интерьере эклектика достигается за счет использования отдельных элементов, относящихся к ар-деко, с классическими и современными вещами и материалами.
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