На кухне продуманы все шаги, которые ожидают хозяек квартиры, удобная столешница, встроенный холодильник, системы хранения, все для вас, дорогие вы наши хозяюшки. Помимо самой планировки кухни, имеется современный декор – грифельная стена. А почему бы и нет, как это прекрасно оставлять своим любимым записки, рисунки, рецепты прямо на стене.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.