Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральный
Фото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральный
Фото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральный
Фото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральный
Фото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральный
Фото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральный

Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м²
стиль Минимализм
для жк "центральный"

Стоимость разработки составила 29 990 р.
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Главная особенность оформления квартиры — полное отсутствие всего лишнего. За счет обилия светлых тонов и тщательно продуманной планировки помещение не выглядят загроможденными, хотя здесь есть абсолютно все, что нужно для комфорта.

Современное уютное пространство в стиле минимализм. Основной цвет – беж.

Увеличение пространства квартиры было выполнено за счет объединения кухни и лоджии, в результате здесь расположилась обеденная зона и небольшое рабочее место.

Светлые цвета используемые в с/у отвлекают внимание от недостатка площади.

В обеденной зоне квартира имеет большие витражные окна в пол, за счет чего в дневное время кухня наполнена естественным светом.

Встроенные шкафы выполнены с зеркальными полотнами для увеличения пространства.

Потолок и стены в квартире выполнены в светлых тонах, помещение кажется выше, объемнее.

Разделение спальной комнаты и кухни выполнено дверями-купе, которые экономят пространство.

На небольшой площади кухни уместно смотрится кухонная мебель простой геометрии, оснащенная скрытыми системами хранения посуды и техники.

Столовая зона выделена обеденным столом и спотами, которые в свою очередь не привязывают мебель к себе, позволяя ее перемещать.

Цветы добавляют помещению уюта и создают особое настроение. Стол и стулья изящны, воздушны, что особенно важно для небольшой кухни.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля однокомнатной квартиры29 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральныйФото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральныйФото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральныйФото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральныйФото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральныйФото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральный
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральныйФото №2: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральныйФото №3: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральныйФото №4: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральныйФото №5: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральныйФото №6: Дизайн-проект однокомнатной квартиры 37.0м2 стиль Минимализм для жк центральный
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