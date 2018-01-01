Главная особенность оформления квартиры — полное отсутствие всего лишнего. За счет обилия светлых тонов и тщательно продуманной планировки помещение не выглядят загроможденными, хотя здесь есть абсолютно все, что нужно для комфорта.

Современное уютное пространство в стиле минимализм. Основной цвет – беж.

Увеличение пространства квартиры было выполнено за счет объединения кухни и лоджии, в результате здесь расположилась обеденная зона и небольшое рабочее место.

Светлые цвета используемые в с/у отвлекают внимание от недостатка площади.

В обеденной зоне квартира имеет большие витражные окна в пол, за счет чего в дневное время кухня наполнена естественным светом.

Встроенные шкафы выполнены с зеркальными полотнами для увеличения пространства.

Потолок и стены в квартире выполнены в светлых тонах, помещение кажется выше, объемнее.

Разделение спальной комнаты и кухни выполнено дверями-купе, которые экономят пространство.

На небольшой площади кухни уместно смотрится кухонная мебель простой геометрии, оснащенная скрытыми системами хранения посуды и техники.

Столовая зона выделена обеденным столом и спотами, которые в свою очередь не привязывают мебель к себе, позволяя ее перемещать.

Цветы добавляют помещению уюта и создают особое настроение. Стол и стулья изящны, воздушны, что особенно важно для небольшой кухни.