Открытая планировка и теплые цвета создают уют и наполняют комфортом пребывание в таком интерьере. Эргономичное решение объединенной кухни и гостиной обеспечит как теплый прием гостям, так и удобство и функциональность хозяину квартиры. Спальная зона отделена от гостевой сквозным стеллажом, оставляя воздушность атмосферы.
Дизайн-проект необходим так как:
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Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.