Дизайн-проект создан в современном стиле Модернизм. Проект для семьи из двух человек, где интересно сочетание натуральных цветовых решений, много свободного пространства и света, а также компактность мебели соединена с массивностью и близким к классике формами. Несмотря на некоторые черты минимализма можно видеть безукоризненные пропорции, безупречную гармонию, безусловную изысканность и элегантность дизайна.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.