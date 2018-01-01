Скандинавский стиль - модное и актуальное направление в оформлении интерьера. Подойдет всем, кто не хочет радикальных решений, мечтает жить в просторном и светлом доме, чувствует стиль и тяготеет к мировым тенденциям.

Комфортный и при этом скромный дизайн, где основной задачей любого элемента интерьера становится его практическое использование.

Простые спокойные линии и формы, без сложных изгибов выражают философское отношение к жизни. Она должна быть спокойной, без перегрузок и вселять уверенность в завтрашнем дне.