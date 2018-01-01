Проект двухкомнатной квартиры выполнен в современном минималистичном стиле с использованием отельных приемов стиля «лофт». «Легкий» и «воздушный» интерьер создан в одной цветовой гамме, которая разбавляется полутонами и близкими по цвету, но различными по фактуре материалами. Например, сочетание декоративных штукатурок под «замшу» и большое количество светлого и темного текстурированного дерева. Мягкие светлые тона в интерьере позволяют ему оставаться актуальным и стильным многие сезоны, а использование ярких акцентов и необычных текстур (бирюзовые мягкие стеновые панели, керамогрнанит под « дерево» в холле, обои с трафаретными надписями, мозаики) делают проект уникальным, со своим индивидуальным характером. Минималистичная, но максимально функциональная мебель – это основа комфортного и эстетичного интерьера представленной квартиры.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.