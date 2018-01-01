Кухня в стиле «лофт» — оригинальное решение для любителей креативных экспериментов. Интерьер, оформленный в этом стиле, представляет собой кладезь неординарных дизайнерских решений, способных придать помещению индивидуальность. Этот стиль – не содержание, а скорее фон, на котором ярко выглядят любые детали. Основная задумка, которую несет «лофт» – это свобода, широкие возможности выбора идей и отказ от вычурных и ненужных вещей.
При разработке кухни основная задача заключалась в создании комфортного и функционального пространства. Наличие котла - это особенность помещения. Он размещен в одном из шкафов кухонного гарнитура, что позволило сделать его невидимым для глаз. Гарнитур также вместил в себя стиральную машину и встраиваемый холодильник. Обои и керамическая плитка, напоминающие фактуру кирпичной кладки, и деревянные балки, на которых расположились споты и люстра, являются яркими стилевыми акцентами помещения. В обеденной зоне расположились раскладной стол и мягкие стулья из экокожи.
Кухня получилась насыщенной и функциональной. Здесь приятно не только готовить пищу, но и собираться с родными и друзьями за чашечкой бодрящего кофе.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.