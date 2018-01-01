Кухня в стиле «лофт» — оригинальное решение для любителей креативных экспериментов. Интерьер, оформленный в этом стиле, представляет собой кладезь неординарных дизайнерских решений, способных придать помещению индивидуальность. Этот стиль – не содержание, а скорее фон, на котором ярко выглядят любые детали. Основная задумка, которую несет «лофт» – это свобода, широкие возможности выбора идей и отказ от вычурных и ненужных вещей.

При разработке кухни основная задача заключалась в создании комфортного и функционального пространства. Наличие котла - это особенность помещения. Он размещен в одном из шкафов кухонного гарнитура, что позволило сделать его невидимым для глаз. Гарнитур также вместил в себя стиральную машину и встраиваемый холодильник. Обои и керамическая плитка, напоминающие фактуру кирпичной кладки, и деревянные балки, на которых расположились споты и люстра, являются яркими стилевыми акцентами помещения. В обеденной зоне расположились раскладной стол и мягкие стулья из экокожи.

Кухня получилась насыщенной и функциональной. Здесь приятно не только готовить пищу, но и собираться с родными и друзьями за чашечкой бодрящего кофе.