Яркие благородные цвета, нежный белый и пол "под дерево" - основа этого интерьера. Круглый обеденный стол разделяет кухню и гостевую зону, спальная скрыта за декоративной перегородкой и может похвастаться большим шкафом-купе. Раздельные туалет и ванная комната исполнены в одной цветовой гамме. Общее решение нижней половины стен создает эффект плавно перетекающей прихожей в кухню и гостевую зону, оставляя спальную зону более интимной.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.