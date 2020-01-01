Дизайн-проект трехкомнатной квартиры разработан в стилистике модернизм и полностью соответствует ее основным принципам - многофункциональности и комфорту.
Геометрия пространства здесь четко разграничена и выделена разнообразными текстурами и цветом. Особое внимание уделено архитектурным формам. Многоуровневые потолки с металлическими конструкциями и встроенными светильниками выглядят эффектно и современно.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.