Поп-арт создан, чтобы удивлять людей своим дизайном. В интерьере это направление выглядит необычно, экспрессивно и контрастно. Основные черты поп-арта: радужные оттенки, броские формы, повторяющиеся элементы.

Представленный проект выполнен в ярких цветах, которые характерны для этого стиля. Разнообразие отделочных материалов и несколько сценариев освещения не дадут заскучать в небольшом пространстве. Система хранения включает в себя шкаф в зоне прихожей, большой гардероб в основном пространстве и изголовье с потайным местом для хранения. А с помощью яркого и невероятно удобного кресла-груши можно создать подобие гостиной, разместив его напротив телевизора. Выразительный, броский и яркий интерьер явно не даст никому заскучать. Данная квартира является идеальным местом для проведения вечеринок и веселых встреч с друзьями.

Этот стиль для тех, кто готов погрузиться в «пучину» популярного искусства, откинуть все консервативные и традиционные представления и сделать свою жизнь блестящей, броской и лишенной спокойствия.