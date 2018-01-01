Не смотря, на простоту интерьера, в этом и кроется его сложность. Скандинавский дизайн требует натуральных материалов – дерево.

Отделка интерьера проста и лаконична. Стены выкрашиваются в белый цвет, который освещает комнаты изнутри и восполняет дефицит солнечного цвета. Чтобы внести в интерьер изюминку-контраст, стены в гостиной-кухне и прихожей добавляются деревянные балки и черная покраска для грифельной доски , а в детской комнате – также черная стена для грифельной доски и кровать встроена в деревянную конструкцию-домик.