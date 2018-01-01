Современная классика в интерьере, какая она? Благородная и сдержанная, но совсем не консервативная, достаточно многогранная и открытая для новшеств. Именно так можно охарактеризовать дизайн этой двухкомнатной квартиры. Классическое элегантное оформление здесь сочетается с современным функционализмом. Спокойная умиротворенная атмосфера достигается путем использования светлых, натуральных оттенков, дополненных контрастными акцентами. Широкие карнизы, отделка под мрамор, декоративные молдинги и зеркала с фацетами создают в помещении торжественную атмосферу, присущую неоклассике.
Дизайн-проект необходим так как:
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