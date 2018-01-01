Интерьер квартиры выполнен в современном стиле с использованием прямых линий, четких форм при минимуме аксессуаров и декора.

Мебель в прихожей имеет гладкие, глянцевые поверхности, что в свою очередь отличает ее кардинальным образом от мебели в спальне, где вся мебель выполнена из светлого дерева. В гостиной мебель представляет собой сочетание холодного стекла, уютного дерева и обивки из ткани светлого оттенка. Согласно своим стилистическим особенностям вся мебель имеет прямые линии и четкие формы.

Сильный акцент на линиях и формах определяет энергетику современного стиля. Квартира насыщена естественным светом и воздухом.