Интерьер квартиры выполнен в современном стиле с использованием прямых линий, четких форм при минимуме аксессуаров и декора.
Мебель в прихожей имеет гладкие, глянцевые поверхности, что в свою очередь отличает ее кардинальным образом от мебели в спальне, где вся мебель выполнена из светлого дерева. В гостиной мебель представляет собой сочетание холодного стекла, уютного дерева и обивки из ткани светлого оттенка. Согласно своим стилистическим особенностям вся мебель имеет прямые линии и четкие формы.
Сильный акцент на линиях и формах определяет энергетику современного стиля. Квартира насыщена естественным светом и воздухом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.