Трехкомнатная квартира площадью 114,7 квадратных метров выполнена в современной легкой классике. Светлые, пастельные тона создают образ спокойствия и гармонии.
В данном проекте идет акцент на детали, беспроигрышной основой- спокойные тона.
На фоне которой предметы интерьера только выигрывают.
За счет расширения пространства, мы попадаем в просторную гостиную, с уютными диванами и камином.
Достаточное кол-во мест для хранения является пусть маленькой, но особенностью данной квартиры.
Встроенные шкафы выполнены в миксе с зеркальными полотнами для увеличения пространства.
Центром внимания кухни стал обеденный стол с красивым подвесным светильником. Кухонный гарнитур в спокойной геометрии вмещает в себя все необходимые элементы и достаточно места для хранения.
Так же удобством является количество санузлов в квартире.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.