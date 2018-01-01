Трехкомнатная квартира площадью 114,7 квадратных метров выполнена в современной легкой классике. Светлые, пастельные тона создают образ спокойствия и гармонии.

В данном проекте идет акцент на детали, беспроигрышной основой- спокойные тона.

На фоне которой предметы интерьера только выигрывают.

За счет расширения пространства, мы попадаем в просторную гостиную, с уютными диванами и камином.

Достаточное кол-во мест для хранения является пусть маленькой, но особенностью данной квартиры.

Встроенные шкафы выполнены в миксе с зеркальными полотнами для увеличения пространства.

Центром внимания кухни стал обеденный стол с красивым подвесным светильником. Кухонный гарнитур в спокойной геометрии вмещает в себя все необходимые элементы и достаточно места для хранения.

Так же удобством является количество санузлов в квартире.