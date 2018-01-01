Интерьер в стиле лофт отлично подходит молодым и решительным людям. С его помощью можно подчеркнуть индивидуальность, заявить о своих предпочтениях и желаниях. Он подчеркнет независимость от чужих мнений и сложившихся стереотипов.

Площадь коридора используется максимально функционально. Возле входа встроен большой шкаф во всю высоту помещения. Кроме того, выделена небольшая комнатка-шкаф для стиральной машины, чтобы она не занимала лишнее пространство в ванной. Стены покрыты декоративной штукатуркой с намеренно созданным эффектом потертостей в комбинации с декоративным кирпичом, который акцентирует на себе внимание. Пол - ламинат серого цвета с четким рисунком. Тематика дизайна квартиры –музыка, рок, свобода, поэтому в качестве декора на полках можно увидеть постеры известных музыкантов, мотивационные фигурки-надписи.