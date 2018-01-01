Подобные минималистичные интерьеры никогда не кажутся слишком холодными, чему способствует присутствие в них деревянных элементов и слоистых текстильных изделий.

Благодаря белым поверхностям стен и отделке деревом, квартира по существу представляет собой воплощение основ скандинавского дизайна. А яркие акценты в виде потолочного светло-зеленого карниза и текстиля добавляют динамизм пространству и делают квартиру более красочной.