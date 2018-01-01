Простые формы наполнены изюминкой и фишками больших ярких полотен, которые берут на себя акцент в спокойной цветовой гамме квартиры.
Использованы натуральные материалы нейтральных тонов. Яркие цветовые пятна добавлены так же в мебели и декоре. Такой интерьер создан для активных молодых людей, ценящих искусство и креативность.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.