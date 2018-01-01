Эта небольшая квартира выполнена в скандинавском стиле. Здесь в рамках одного помещения гармонично соседствуют несколько зон - гостиная, с удобной мебелью, компактная спальня, эргономичная кухня и даже маленький кабинет, расположившийся на балконе. Все пространство квартиры выдержано в тонах, характерных для сканди-стилистики. Здесь главенствует серый, а в ансамбль к нему подобраны бежевый, белый и графитовый цвета. Дизайн квартиры привлекает своим функционализмом и эстетичностью.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.