В интерьерном решении преобладают светлые, пастельные и успокаивающие, располагающие к отдыху, неброские тона. Чтобы избежать излишней холодности интерьера, были добавлены цветовые акценты. Интерьер простой, но не скучный, лаконичный, но с яркими акцентами и геометрическим орнаментом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.