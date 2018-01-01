Великолепное решение стиля «Современная классика» для людей, предпочитающих компромисс между темными и светлыми оттенками, большим количество свободного пространства и света. Гармония и уют, которые являются характерными чертами данного стиля, остаются востребованы всеми, кто ценит изысканность и неповторимый сдержанный стиль.
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