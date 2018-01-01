Минимализм оформился в 70-х годах прошлого века как своеобразный протест против динамичного и кричащего поп-арта. Он немного больше, чем стиль в архитектуре и дизайне, это образ жизни. В стиле отображается потребность человека в информационном комфорте.Минимализм – это моделирование пространства с использованием самых необходимых предметов и световых эффектов.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.