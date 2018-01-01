Интерьер этого совмещенного санузла получился очень стильным и функциональным. Выбирая цветовую гамму, дизайнеры остановились на красивом темно-бирюзовом и сером цветах. Они идеально сочетаются с бежевым, использованным для пола и столешницы. В отделке решено было скомбинировать различные материалы, придав таким образом помещению интересный самобытный вид. Изюминки интерьера - изящная раковина-чаша жемчужного оттенка.
Дизайн-проект необходим так как:
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