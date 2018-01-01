Ванная комната в стиле модернизм получилась очень эффектной и функциональной. Светлая цветовая гамма, глянцевая плитка, отделка под мрамор - все это придает помещению изысканный и утонченный вид. В качестве сантехники дизайнер остановилась на минималистичной акриловой ванне, накладной раковине и подвесном унитазе. Из мебели выбрали удобную подвесную тумбу с выдвижными ящиками и встроили небольшой пенал.
Дизайн-проект необходим так как:
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