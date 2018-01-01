Дизайн-проект этого совмещенного санузла, выполненного в стиле минимализм, отличается своей эргономичностью и эстетической привлекательностью. Отделка под мрамор в сочетании с белой мебелью и сантехникой придает помещению изысканный и утонченный вид. Все элементы точно вписаны в пространство ванной и формируют в ней гармоничный ансамбль. Стеклянная дверь в душевой уголок несет свою функциональную нагрузку, совсем не перегружая пространство.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.