Удобный санузел с ванной, стиральной машиной и шкафчиком для хранения ванных принадлежностей. Трактовка стиля позволяет сделать пространство с особым шармом провокационной открытости или брутальности, замешанной на абсолютном праве на личное пространство.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.