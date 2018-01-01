Ванная комната оборудована прямоугольной ванной стандартных размеров со стеклянной перегородкой. Благодаря встроенной светодиодной подсветке в эргономичном углублении снизу, она смотрится изящно и словно парит в воздухе.

Напротив ванны - напольный унитаз с инсталляцией, над которой встроенный шкаф для хранения туалетных принадлежностей; раковина для умывания с зеркалом и подсветкой, электрический полотенцесушитель.

В отделке используется керамическая плитка, графика которой проста, сдержана, органично сочетает в себе глянцевую и матовую поверхность. Декоративный элемент мозаичного крупного орнамента, напоминает изразцовые плитки.