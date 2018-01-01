Ванная комната оборудована прямоугольной ванной стандартных размеров со стеклянной перегородкой. Благодаря встроенной светодиодной подсветке в эргономичном углублении снизу, она смотрится изящно и словно парит в воздухе.
Напротив ванны - напольный унитаз с инсталляцией, над которой встроенный шкаф для хранения туалетных принадлежностей; раковина для умывания с зеркалом и подсветкой, электрический полотенцесушитель.
В отделке используется керамическая плитка, графика которой проста, сдержана, органично сочетает в себе глянцевую и матовую поверхность. Декоративный элемент мозаичного крупного орнамента, напоминает изразцовые плитки.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.