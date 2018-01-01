Санузел является значимым помещением в каждом доме. Ведь именно здесь мы окончательно просыпаемся и расстаемся с миром ночных видений. Именно здесь готовимся к новому дню, а вечером оставляем накопленную усталость и негативную энергию. Поэтому дизайн этого незаменимого помещения обязательно должен быть не только красивым, но и комфортным. Интерьер необходимо продумать до мелочей.

Свет в помещении достаточно мягкий и приятный, что помогает создать восхитительную романтическую атмосферу, а также добавить уюта. Простые и незамысловатые формы разбавляет яркое полотно , которое выделяется на фоне спокойной цветовой гаммы всей ванной комнаты. Сантехника гармонично сочетается с основной идеей интерьера по цвету и стилю.

Цель безусловно достигнута, атмосфера комнаты получилась уютной и привлекательной. Бодрость и хорошее настроение на весь день обеспечены. .