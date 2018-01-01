Санузел является значимым помещением в каждом доме. Ведь именно здесь мы окончательно просыпаемся и расстаемся с миром ночных видений. Именно здесь готовимся к новому дню, а вечером оставляем накопленную усталость и негативную энергию. Поэтому дизайн этого незаменимого помещения обязательно должен быть не только красивым, но и комфортным. Интерьер необходимо продумать до мелочей.
Свет в помещении достаточно мягкий и приятный, что помогает создать восхитительную романтическую атмосферу, а также добавить уюта. Простые и незамысловатые формы разбавляет яркое полотно , которое выделяется на фоне спокойной цветовой гаммы всей ванной комнаты. Сантехника гармонично сочетается с основной идеей интерьера по цвету и стилю.
Цель безусловно достигнута, атмосфера комнаты получилась уютной и привлекательной. Бодрость и хорошее настроение на весь день обеспечены. .
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.