Дизайн ванной в стиле "современная классика" все больше становится актуальным. Почему именно этот стиль? Это классический дизайн интерьера, в котором используются новые детали, черты и материалы. От классики он отличается тем, что выглядит более современно. Плюс этого стиля в том, что его можно использовать как для презентабельных домов, так и для небольших квартир. Этот дизайн предназначен для спокойных людей, которые привыкли к домашнему очагу и уюту. Он создает в квартире настоящий комфорт, в такой дом приятно прийти после тяжелого трудового дня. Этот стиль воплотил в себе все необходимое, чтобы человек мог экспериментировать с созданием интерьера и дополнять его новыми деталями.
Несмотря на небольшое пространство, помещение совмещенного санузла получилось достаточно свободным, интерьер не перегружен деталями, а легкая цветовая гамма наполняет комнату покоем и умиротворением.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.