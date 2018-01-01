Дизайн ванной в стиле "современная классика" все больше становится актуальным. Почему именно этот стиль? Это классический дизайн интерьера, в котором используются новые детали, черты и материалы. От классики он отличается тем, что выглядит более современно. Плюс этого стиля в том, что его можно использовать как для презентабельных домов, так и для небольших квартир. Этот дизайн предназначен для спокойных людей, которые привыкли к домашнему очагу и уюту. Он создает в квартире настоящий комфорт, в такой дом приятно прийти после тяжелого трудового дня. Этот стиль воплотил в себе все необходимое, чтобы человек мог экспериментировать с созданием интерьера и дополнять его новыми деталями.

Несмотря на небольшое пространство, помещение совмещенного санузла получилось достаточно свободным, интерьер не перегружен деталями, а легкая цветовая гамма наполняет комнату покоем и умиротворением.