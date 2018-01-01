Интерьер в стиле «модернизм» призван максимально отражать личность своего хозяина – и потому он не только многогранен, но и всегда неповторим. За последние несколько лет этот стиль приобрел особую популярность среди других интерьерных направлений. Ведь глядя на дизайнерские проекты, невольно отмечаешь его функциональность и привлекательность.

Ванная комната выдержана в спокойных тонах. На стенах использована плитка трех типов из одной коллекции. Многоуровневый потолок ломает привычное плоское пространство, опуская его немного ниже, и делая маленькое помещение более комфортным. Освещением служат встроенные светильники и скрытая подсветка в потолке, а открытая полка над инсталляцией является акцентом в данной комнате.

Ванная является неотъемлемой частью любой квартиры. Без нее просто невозможно обойтись, поэтому она так много значит для каждого из нас. Бодрящий утренний душ может освежить нашу голову и зарядить позитивом на весь предстоящий день, а горячая ванная с ароматной пеной успокоит и подарит крепкий здоровый сон.