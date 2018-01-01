В интерьере, оформленном в стиле «лофт» должно быть максимум пространства и простора, и даже ванную комнату и туалет можно сделать соответствующим данному направлению. Санузлы имеют маленькую площадь, однако это не исключает возможности использования этого стиля для отделки таких помещений. Для некоторых данное направление может показаться неуютным, холодным и вовсе не предназначенным для дома. Но на самом деле стиль «лофт» имеет огромное количество поклонников и является одним из востребованных стилей.
При разработке ванной основная задача заключалась в создании комфортного и функционального пространства. Комната получилась нескучной и просторной. Использование некоторых решений в плане декора существенно украсили дизайн, сделав его стильным, хотя ничего «сверхъестественного» использовано не было.
Можно с уверенностью утверждать, что «лофт» – самое противоречивое и нестандартное течение, хотя оно не лишено особой прелести и очарования. Если Вы твердо решили остановиться на этом направлении дизайна и готовы воплотить все свои творческие идеи, то результат может удивить ваших знакомых и родных, однако никого не оставит равнодушным.
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