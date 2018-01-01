Стиль хай-тек – это стиль последнего десятилетия двадцатого века. Среди всех популярных на сегодня стилей, хай-тек занимает одно из самых почетных мест, поскольку идеально подходит для современного человека – энергичного, целеустремленного, следующего модным течениям.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.