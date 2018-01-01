Используются многоуровневые потолки, цветовая гамма спокойная и модная в 2017 году, Мебель контрастирует с основной отделкой комнаты, поверхность мебели исполнена в мягких велюровых тканях. Освещение многофункциональное – владелец интерьера может настроить его в зависимости от времени суток, настроения, обстановки.
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