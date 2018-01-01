Наша жизнь находится в постоянном движении. Мы настолько загружены работой и домашними делами, что остро нуждаемся в укромном уголке, где можно отдохнуть и не забивать себе голову планом уборки этого пространства. Именно таким помещением послужит совмещенный санузел в стиле минимализм.

Помещение получилось очень легким и светлым. Белый цвет стен визуально увеличивает пространство и создает ощущение чистоты и свежести. Находиться здесь очень приятно и комфортно. Пусть и ненадолго, но здесь можно укрыться от накопившегося стресса и насладиться простотой линий и царящей умиротворенностью.