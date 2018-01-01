Наша жизнь находится в постоянном движении. Мы настолько загружены работой и домашними делами, что остро нуждаемся в укромном уголке, где можно отдохнуть и не забивать себе голову планом уборки этого пространства. Именно таким помещением послужит совмещенный санузел в стиле минимализм.
Помещение получилось очень легким и светлым. Белый цвет стен визуально увеличивает пространство и создает ощущение чистоты и свежести. Находиться здесь очень приятно и комфортно. Пусть и ненадолго, но здесь можно укрыться от накопившегося стресса и насладиться простотой линий и царящей умиротворенностью.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.