Стиль позволяет оформлять теплые уютные помещения, в которых есть и современные ультрамодные тенденции. Цветовое решение интерьера выполнено в теплой приятной гамме. Ванна лаконичная, но стильная. Плитка единая, что на полу что на стенах с мраморными бежевыми разводами. Комната вмещает в себя все самое необходимое для комфортной жизни.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.