Шведский дизайн в своей цветовой гамме предполагает не только преимущество белых оттенков. Вся палитра пастельных тонов (кремового, сливочного молочного), а также насыщенные розовый и фиолетовый, оранжевый и желтый, красный и зеленый также удачно используются в стильных дизайнерских решениях.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.