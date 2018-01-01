Дизайн-проект этой спальни выполнен в стиле модернизм. Основная идея – придание пространству легкости и воздушности – подчеркивается светлыми, пастельными тонами. Здесь главенствуют бежевый, светло-желтый и кофейный цвета. Комната поделена на две функциональные зоны - непосредственно место для отдыха с большой кроватью и лаунж-зона с диваном и телевизором. Матовая перегородка отделяет одно пространство от другого, образуя два приватных помещения.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.