Дизайн этой квартиры получился эстетичный и в то же время функциональный: скандинавский стиль с достаточно спокойным цветом стен, но при этом яркими акцентами в виде текстиля и отдельных элементов мебели. Присутствуют детали «классики» - карнизы на потолке, которые добавляют шарма и изящества.
В спальне удалось предусмотреть отдельную гардеробную. Скошенная стена гардеробной визуально «открывает» пространство на спальню. Возле окна предусмотрена небольшая рабочая зона с компьютерным столом. Она отделяется от основной зоны с помощью изящных штор из ниток.
Отлично вписался в интерьер консольный туалетный столик без ножек, который придает ощущение «невесомости» и легкости. Визуально пространство в этой зоне увеличивается за счет зеркала во всю высоты комнаты.
Не без внимания в спальне остаются элементы, разбавляющие спокойный оттенок стен и формы карнизов. Это выделенные яркие предметы мебели, постер в стиле поп-арт, интересные светильники.
Дизайн-проект необходим так как:
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