Современная классика - изысканный стиль, не теряющий своей актуальности. Он сочетает в себе традиционную торжественность и современный подход к оформлению интерьера. Эта спальня идеальный пример неоклассического дизайна. Изящные формы, отделка, декоративные элементы в этом пространстве сочетаются с современным исполнением и в результате создают гармоничный ансамбль. Здесь интересна каждая деталь, начиная с модного цветочного панно в изголовье кровати, заканчивая стильной подсветкой комнаты.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.