Дизайн-проект этой спальни выполнен в стиле модернизм с элементами сканди. В интерьере преобладают белый и различные оттенки серого цвета. Лаконичная мебель с глянцевыми поверхностями делает помещение нарядным и создает в нем ощущение чистоты. Особое внимание привлекает этажерка с цветами. Использование такого декора привносит в интерьер черты, позаимствованные у эко стилистики, и создает в нем приятную уютную атмосферу.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.