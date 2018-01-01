Стиль современная классика - это комфорт и уют, облаченный в изящную оболочку. Неоклассический интерьер расслабляет, дает возможность отдохнуть и набраться сил. Дизайн-проект этой спальни полностью соответствует данному стилю. В качестве основных цветов оформления дизайнер использовала нейтральные варианты, такие как бежевый, серый, белый. Такая палитра идеально подходит для спальни, так как не отвлекает внимания и отлично сочетается с декором. Из мебели дизайнер остановилась на кровати с мягким изголовьем, классической тумбе и стильном комоде. Встроенный шкаф не перегружает пространство, а большое зеркало, расположенное на его раздвижной двери, визуально расширяет границы помещения.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.