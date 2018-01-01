Дизайн-проект спальни выполнен в скандинавском стиле и полностью соответствует концепции функционализма и эстетической привлекательности. В качестве основного в интерьере использован белый цвет. Отражая поступающий из окна естественный свет, он визуально расширяет пространство комнаты. Лаконичная мебель, выполненная также в белом цвете, идеально вписана в пространство и отличается эргономичностью. Вместо привычной двери дизайнер остановилась на стеклянных перегородках, которые не только отделяют помещение спальни от гостиной, но и являются акцентным элементом пространства.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.