Одно из преимуществ модерна – светлые тона, которые используются в нем, они визуально расширяют пространство. Все детали интерьера располагаются рационально, что увеличит визуально размер комнаты. Модерн помогает скрыть недостатки комнаты, минусы планировки и ошибки строителей. Это еще одно преимущество стиля – он не требует выполнения сложных отделочных работ, которые включают в себя выравнивание поверхностей.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.