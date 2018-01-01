Основные черты, присущие данному интерьеру-это светлые и приглушенные тона, симметричная, по возможности, группировка мебельной группы.
Здесь нет места богатой роскоши и вычурности. Интерьер светлый и уютный.Чтобы визуально увеличить небольшую высоту помещений, использовались такие приемы как вертикальные линии в лепнине и мебели, наличие дополнительных источников света, отказ от высоких больших светильников в пользу точечных или аккуратных люстр. Мебель строгая и лаконичная. Гостиная в данном проекте играет и роль спальни. Эта современная гостиная может стать отличным вариантом для ценителей светлых и просторных городских интерьеров.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.