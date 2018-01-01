"Современная классика" в интерьере старается соединить классические пропорции с современными материалами и декоративными приемами. Данный стиль зарекомендовал себя как отличное сочетание простоты и изящества. Эксцентричный дизайн и новомодные веяния не подходят для комнаты, в которой должен царить покой и уют. Поэтому этот стиль со спокойной цветовой палитрой, комфортом и теплом отлично подойдет для спальной комнаты.

Основными цветами являются белый и светло-серый. Центральным предметом становится кровать, задающая стиль и форму остальным элементам комнаты. Формы, использованные в дизайне, прямые, понятные, строгие, но при этом интерьер смотрится легким и элегантным.

Спальня, выполненная в стиле "Современная классика" - универсальный вариант, который подойдет любому поколению. Ведь всем хочется ощущать гармонию у себя дома, тем более там, где реальность легким шагом переходит в таинственный мир наших снов.