Стиль "фьюжн" в интерьере позволяет выходить за общепринятые рамки, дает возможность творчески проявить себя, поэкспериментировать с фактурами, материалами, декором. Особенность стиля – это смелость идей и новизна их воплощения. При этом дизайн интерьера в стиле "фьюжн" выглядит стильно и со вкусом.

Спальня - это царство сна, где главной деталью является кровать. Она обязательно должна быть удобной и просторной, чтобы мы могли полностью расслабиться и погрузиться в мир ночных грез. Атмосфера комнаты соответствующая. Комфорт и покой - главные атрибуты каждой спальни. Здесь нет ничего лишнего, все предметы сочетаются друг с другом, а цветовые оттенки безупречно гармонируют. Идеальное место, чтобы забыть все проблемы и предаться необъятной неге домашнего уюта.

"Фьюжн" открывает широчайший простор для творчества и позволяет учесть самые разные вкусы и требования. Стиль осонован на индивидуальности, эмоциях и хорошем вкусе. Он ломает все стереотипы, отказывается от правил, чтобы создать завораживающий и неповторимый интерьер.