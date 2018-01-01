Геометрия небольшого пространства этой квартиры-студии четко разграничена. Комната совмещает в себе сразу несколько функциональных зон - гостиной, кухни-столовой и спальни. Благодаря правильному разделению каждая из этих зон выглядит приватно и несет свою функциональную нагрузку. Тон в квартире задает красивый серо-кофейный цвет. Металлические поверхности светильников и декоративных элементов добавляют помещению торжественности и изящества.
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